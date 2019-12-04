Обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком, - СБУ

В публикации на сайте СБУ говорится, что задокументирована "противоправная деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом", передает Цензор.НЕТ. По данным Службы, компания проводила негласные меры, ограничивающие права и свободы человека - "распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение".

Уголовное производство открыто по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

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Одному из соучредителей детективного агентства сообщили подозрение.

Напомним, 4 декабря депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что пришел в дом, где расположен офис его коллеги по партии Виктора Медведчука, но дверь ему открыли "вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука.