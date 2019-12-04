Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов

По данным источников Цензор.НЕТ, пишет главред издания Юрий Бутусов, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционной платформы - "За жизнь", задержан один из учредителей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука.

"Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации", - сообщает журналист.

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По его словам, впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина.

"Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне "нормандского" саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и "зачистка" структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде", - резюмирует Бутусов.

Напомним, 4 декабря депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что пришел в дом, где расположен офис его коллеги по партии Виктора Медведчука, но дверь ему открыли "вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Позже в СБУ сообщили, что обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком.

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