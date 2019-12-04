Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова

Об этом говорится в ответе МИД на запрос журналистов Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В МИД сообщили, что получили "ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября 2019 года с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционном списке Канады (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) ".

"Указанный запрос 2 декабря 2019 г. МИД направило на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины", - сообщили в министерстве.

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Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.

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