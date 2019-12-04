Пожар в одесском колледже: 1 человек погиб, 29 пострадавших, тушение продолжается - МВД

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Спасатели продолжают ликвидацию пожара в одесском институте. По состоянию на сейчас в результате пожара 1 человек погиб, место нахождения 13 человек уточняется. Пострадали 29 человек. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - сказал Яровой.

Смотрите: Припаркованный автомобиль мешал тушить пожар в одесском колледже: его оттащили неравнодушные граждане. ВИДЕО

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.