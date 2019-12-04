Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Cosmopolitan Ukraine.

"Бренд Cosmopolitan выражает соболезнования семьям и близким Героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега так поступила", - говорится в сообщении.

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О публикации Плихиной сообщила в Facebook журналистка Валентина Быкова. Автор успела ее удалить из этой соцсети и из Telegram. Спустя какое-то время скрины исчезли и со страницы Быковой - пост забанили по жалобе Плихиной.



Скриншот: uainfo.org

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В своей публикации замглавреда Cosmopolitan Ukraine рассказала, что случайно оказалась в похоронной процессии, которая показалась ей "фан-зоной". В публикации есть могущие оскорбить высказывания - "дяде уже не важно - в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".





Скриншот: facebook.com/BykovaValentyna

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Под ее постом начали писать комментарии о неуважении к умершему герою, Плихина удалила его и написала, что не хотела никого обидеть. На момент публикации новости страница Евгении Плихиной была закрыта.



Скриншот: dn.depo.ua

Напомним, 1 декабря диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщили в пресс-центре ОС.

Позже в СБУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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