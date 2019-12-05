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05.12.19 00:03

ЕС должен поддерживать суверенитет Украины и сохранять санкции против РФ, - новый еврокомиссар по расширению Варгели

Евросоюз должен продолжать политику в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, но одновременно увеличить там свое присутствие, чтобы помочь укрепиться за счет устойчивого экономического развития.

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Такое мнение во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам выразил новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, мы должны продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и сохранять санкции против России, пока не достигнут никакой прогресс (в выполнении Минских соглашений). Но одновременно мы должны увеличить наше присутствие в этой стране и помочь ей построить рыночную экономику. Это касается многих стран региона. Без развития реальной экономики эти страны всегда будут уязвимы. Поэтому мы должны помочь им укрепиться, и путь к этому - обеспечение устойчивого экономического развития", - отметил Оливер Варгели.

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