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04.12.19 23:57

На назначение в Высший совет правосудия по президентской квоте претендуют 4 кандидата

В ходе открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения Президентом Украины члена Высшего совета правосудия конкурсная комиссия отобрала 4 кандидатуры.

На назначение в Высший совет правосудия по президентской квоте претендуют 4 кандидата

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальнй сайт главы государства.

Среди кандидатов:

Сейчас по ним проводится специальная проверка.

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Напоминаем, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

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