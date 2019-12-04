На назначение в Высший совет правосудия по президентской квоте претендуют 4 кандидата

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальнй сайт главы государства.
Среди кандидатов:
- Журавлев Дмитрий Владимирович;
- Клюба Василий Васильевич;
- Розваляева Татьяна Самуиловна;
- Фомин Виктор Анатольевич.
Сейчас по ним проводится специальная проверка.
Напоминаем, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.