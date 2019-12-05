Кабмин разрешил частным локомотивам выходить на железнодорожные пути общего пользования, - Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Правительство приняло постановление "О реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования". Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, участки железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта. Участники пилотного проекта должны придерживаться требований безопасности перевозок.

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"Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава "Укрзализныци" и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков, отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", - отметил Владислав Криклий.

У министерства уже есть предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.

Результаты пилотного проекта учтут при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового Закона Украины "О железнодорожном транспорте Украины".

"Перевозки грузов осуществляются АО "Украинская железная дорога", которое занимает монопольное положение в сфере железнодорожных перевозок и не в полной мере удовлетворяет интересы общества в перевозках. Дефицит магистральных тепловозов и электровозов АО "Украинская железная дорога" приводит к неспособности удовлетворения потребностей в грузовых перевозках, что в свою очередь негативно влияет на конкурентоспособность отечественных предприятий, а также на всю экономику Украины", - отмечается в публикации.

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