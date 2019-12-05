"Страшно деликатный, весьма тактичный", - российская пропагандистка Скабеева заявила, что дозвонилась до Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал шоу.

Пропагандистка обращается к собеседнику как к президенту Украины Владимиру Зеленскому и просит о короткой беседе, на что тот отвечает: "Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами".

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После этого собеседник кладет трубку. В эфире Скабеева прокомментировала: "Вот такой какой-то у нас состоялся "нормандский формат". Но при этом, обратите внимание, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек". Эти эпитеты она повторила несколько раз на протяжении эфира. Также пропагандистка подчеркнула, что собеседник общался с ней по-русски ("Для него же русский - родной язык") и попросила об интервью.