Процесс экстрадиции Онищенко может занять несколько месяцев, - начальник отдела САП Симкив

Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske заявил начальник отдела САП Роман Симкив, передает Цензор.НЕТ.

"Должно быть решение суда, которое даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты", - сказал он.

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Прокурор уточнил, что, например, Онищенко может согласиться на упрощенную экстрадицию - он может согласиться на возвращение в Украину, тогда процесс не займет много времени.

"Опять же, все зависит от правоохранительных и судебных органов Федеративной Республики Германия", - резюмировал он.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.