Более ста могил расписали свастикой на еврейском кладбище во Франции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.
"Это угрожающий акт антисемитизма, за который злоумышленники будут наказаны", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который и заметил свастику и граффити на могилах во время посещения кладбища.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.
"Антисемитизм - это преступление, и мы будем бороться с ним, в Вестхоффене и везде", - подчеркнул Макрон.