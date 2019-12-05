Более ста могил расписали свастикой на еврейском кладбище во Франции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает CNN.

"Это угрожающий акт антисемитизма, за который злоумышленники будут наказаны", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который и заметил свастику и граффити на могилах во время посещения кладбища.

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В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.

"Антисемитизм - это преступление, и мы будем бороться с ним, в Вестхоффене и везде", - подчеркнул Макрон.