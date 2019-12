Зеркаль просит The New York Times опубликовать корректную версию ее интервью: "Меня цитировали вне контекста"

Открытое письмо к Слэкмену Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook вечером в среду, 4 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"В статье присутствуют ряд весьма умозрительных заявлений, которые не нашли отражения в том, что мы на самом деле обсуждали", - написала дипломат.

Зеркаль подчеркнула, что ее позиция полностью соответствует позиции украинского правительства, которое считает неуместным какое-либо вмешательство в разбирательство в рамках процедуры импичмента, которое проводится в Соединенных Штатах.

"Прежде всего, я должна подчеркнуть, что это внутренние проблемы США… Соединенные Штаты остаются одним из наших самых важных и непоколебимых партнеров, и так было с начала нашей независимости", - пояснила экс-замминистра.

"Во время интервью мне было совершенно ясно, что в конце июля мы не знали, почему процесс предоставления военной помощи Украине не был завершен. У нас не было оснований считать, что военная помощь действительно заморожена. В интервью я пояснила, что есть проблемы и что наше посольство в США ограничило телеграммы, которые ежедневно доставлялись одновременно и в МИД, и в Офис президента. Я также четко заявила (и подтвердила в последующем электронном письме), что причина и время задержки были неясны. Не было упоминаний о том, что помощь заморожена, или акцентирования на этой конкретной проблеме в телеграммах с ограниченным доступом из США. Если бы они были, я бы отреагировала соответствующим образом. Я бы также четко помнила о дате чего-то столь значительного", - говорится в письме Зеркаль.

"Я была очень разочарована, когда узнала, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру с The New York Times, меня цитировали вне контекста. Следствием этого стали спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не в интересах ни Украины, ни США. Высокие стандарты, которые я ожидаю от The New York Times не были соблюдены в этом случае. Я бы хотела попросить The New York Times напечатать исправленную версию моего интервью. Кроме того, я бы хотела, чтобы это письмо также было опубликовано", - акцентировала она.

3 декабря в The New York Times вышло интервью Елены Зеркаль, из текста которого следует, что официальный Киев еще в июле знал о блокировании американской военной помощи, но скрывал это от граждан. Вечером того же дня в эфире "Радио НВ" Зеркаль пояснила, что американское издание некорректно передало ее слова.

"Информация очень-очень далека от действительности. И это такой уровень манипуляции, который я считала присущим только российской пропаганде", - заявила дипломат.

На следующий день главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш получил письмо от NYT.

"The New York Times настаивает на верности своего репортажа, который включает прямые цитаты Елены Зеркаль о событиях, которые состоялись", - сказано в письме.