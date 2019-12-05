Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ

"Российской стороне разъяснялось, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко в "Фейсбук", комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что условия по транзиту газа через Украину экономически неприемлемы для РФ.

Витренко напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа в соответствии с европейским тарифным кодексом (NC TAR).

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"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами - расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил он.

По словам Витренко, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон - украинской, российской, европейской. "Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - резюмировал он.

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Накануне в среду президент России Владимир Путин заявил о готовности России сохранить украинский транзит, однако предложение Киева по транзиту газа пока экономически неприемлемо.