Пожар в Одессе: погибла 16-летняя Ксения Бабенко, без вести пропали 14 человек, 27 госпитализированы, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже. Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках", - написал Зеленский.

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Президент рассказал, что погибшая – 16-летняя студентка Ксения Бабенко. "Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал он.

Глава государства поручил председателю Одесской областной государственной администрации и всей местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии". "Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.