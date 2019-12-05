Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии журналистам телеканалов ICTV и "Украина".

Во время координационного совещания в Офисе Президента Украину 3 декабря с.г. утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В частности, по результатам совещания определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами нормандской четверки, а именно: освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача украинско-российской границы под контроль Украины.

"Никакого сценария капитуляции, о котором заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи, - отметил секретарь СНБО Украины. - Президент Украины перед нами поставил задачу по четкому пониманию того, как мы можем закончить эту войну".

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Данилов также выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы, - сказал секретарь СНБО Украины и подчеркнул, что выборы могут происходить только по украинскому законодательству, и после того, как Украина возобновит свой контроль над границей с Россией.

Секретарь СНБО Украины еще раз подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандской формате.

"В частности разведение сил на трех участках - это беспрецедентные шаги с нашей стороны", - сказал он.

Также Данилов отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в ​​Париж состоится закрытое заседание СНБО Украины под председательством Президента Украины