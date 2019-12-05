Зеленский назначил "главным волонтером" Наталию Пушкареву

Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также Владимир Зеленский своим указом утвердил Положение об уполномоченном Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.

Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление Президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечению нарушений в этой сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Также уполномоченный может вносить на рассмотрение Главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших Главе государства на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, других законопроектов, касающихся вопросов поддержки волонтерской деятельности.

Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры, направленные на обеспечение, восстановление нарушенных прав и законных интересов волонтеров, и информировать общественность о таких мерах и их результатах.

Также задачей уполномоченного Президента по вопросам волонтерской деятельности является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив относительно осуществления волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.

Среди задач уполномоченного - и подготовка мероприятий с участием Президента Украины, в частности международного характера по вопросам, касающихся поддержки волонтерской деятельности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.