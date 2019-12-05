Пожар в одесском колледже: один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, - глава ОГА Куцый

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Также в стационаре в настоящее время находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизнь. Они полностью обеспечены медикаментами", - написал Куцый.

Глава ОГА отметил, что по состоянию на 10:00 известно про одну погибшую.

"Также службы сообщают о 14 лицах, с которыми нет связи", - написал глава ОГА.

Он также сообщил, что по данным специального отряда спасателей, каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии: "Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции".

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"Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете. В здании 1914 г. было немало конструкций и элементов из древесины и камыша", - добавил Куцый.

По его словам, сейчас готовятся специальные предписания для размещения семей пострадавших.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 14 разыскиваемых человек пятеро – студенты.

В Одесской области 5-6 декабря объявлены днем ​​траура. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены.