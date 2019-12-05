Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.
"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем... Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.