"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.
По его словам, весь мир видит, что Украина действительно хочет мира.
"Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев", - отметил Зеленский.
"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - добавил президент.
Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.