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05.12.19 11:14

Тейлор о встрече лидеров нормандской четверки: Это возможность для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине

Временный проверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса.

тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам по полях Форума развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.

"США сильно поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. РФ явно виновна, действия РФ явно привели к началу конфликта и войне, которая продолжается уже пятый год… Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он.

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Саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ) состоится 9 декабря в Париже.

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