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05.12.19 11:26

"Продажа билетов остановлена": Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки"

Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта российской блатной группы "Воровайки".

"Продажа билетов остановлена": Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки"

Об этом говорится в заявлении "Жовтневого палаца", передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор.", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем, на сайтах по продаже билетов на концерт "Вороваек" в Киеве сообщается о приостановки продажи. Позже с сайтов исчезли анонсы концертов группы в Одессе и Киеве.

Продажа билетов остановлена: Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы Воровайки 01
Продажа билетов остановлена: Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы Воровайки 02
Продажа билетов остановлена: Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы Воровайки 03

Редакция Цензор.НЕТ связывалась с компаниями по продаже билетов "Контрамарка" и "Концерт.ЮА". Они отказались назвать организаторов концертов российской группы, а также объяснили, что всего лишь продают билеты.

Ранее российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Данная группа исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.

Продажа билетов остановлена: Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы Воровайки 04

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