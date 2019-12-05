Правительство Гончарука сворачивает трансформацию системы здравоохранения, - Супрун о ситуации в Минздраве

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Супрун в фейсбуке, так она прокомментировала вчерашнее увольнение с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко.

"Увольнение Олега свидетельствует о том, что угрозы для продолжения трансформации системы здравоохранения абсолютно реальные и игнорировать их дальше просто опасно. Олег был одним из идеологов трансформации, собственноручно создал Национальную службу здоровья Украины и сформировал мощную команду, которая за крайне короткие сроки развернула процесс заключения договоров с медучреждениями. Запустить новую систему финансирования на первичке удалось, хотя все вокруг говорили, что это невозможно", - написала Супрун.

На фоне этого увольнения, по словам Супрун, приосходят тревожные вещи: восстанавливается в должности НМУ имени Богомольца Катерина Амосова, которая была уволена за нарушение и невыполнение условий контракта, советниками министра уже успели побывать одиозные личности вроде Александра Чумака, по коридорам МОЗ ходят неизвестные, которые угрожают сотрудникам и мешают им выполнять свою работу и так далее.

"В команде министра нашлось место для человека, организация которого годами получала миллионы от фармацевтического бизнеса. Вчера Дмитрий Коваль был назначен заместителем министра здравоохранения", - добавляет Супрун.

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Экс-глава МОЗ также подчеркивает, что в министерстве происходит лишь имитация работы.

"Министр не проводит совещания со своими заместителями, коллектив не понимает приоритетов и не знает о планах руководства, сотрудники министерства не понимают, что делать. Очевидно, это приводит к тому, что люди уходят - те, кто прошли сложные конкурсы и имели мотивацию работать в обновленном Минздраве", - пишет она.

Таким образом, Супрун призывает президента Владимира Зеленского "наконец заинтересоваться сферой здравоохранения" и "вернуть здоровье нации в государственную повестку дня", поскольку правительство Гончарука "закладывает основы сворачивания трансформации системы здравоохранения".





