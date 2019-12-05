Изменения президента в Избирательный кодекс отменят гарантированные "закрытые" 10 мест в партийном списке, - нардеп Качура

Об этом Качура заявил журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сейчас Избирательный кодекс содержит "псевдо-пропорциональную систему с открытыми списками", поэтому президент ветировал кодекс и предоставил комитету на доработку с 17 предложениями.
"Президент отметил, что гарантированные 10 мест - это фактически является закрытым списком. И это коррупционная политическая составляющая. Поэтому мы убрали эту норму и оставили только одно место для лидера списка", - рассказал Качура.
Изменения также касаются вида избирательного бюллетеня.
"Мы его (бюллетень. - Ред.) очень упростили. Избиратель будет иметь обычный для себя бюллетень, где он может определиться с партией и выбрать реально кандидата, который будет потом продвигаться по партийному списку. У нас будут округа в каждой области. Каждая область - это отдельный округ. Партия выдвигает там кандидатов и в зависимости от того, сколько конкретный кандидат наберет голосов, он поднимается вверх по списку", - рассказал нардеп.
По его словам, избиратель будет вносить цифру кандидата, за которого он хочет проголосовать.
"Если не поставили цифру, то избиратель в целом поддерживает этот список и соглашается с порядком, который был", - рассказал Качура.
По словам Качуры, эти изменения еще не являются исчерпывающими, и Избирательный кодекс будут дорабатывать в следующем году.
Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.
В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.
13 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками.