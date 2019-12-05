С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 124 - ранены, - ОБСЕ

Согласно документу, за этот период 124 человека из числа мирных жителей были ранены, при этом мины и взрывоопасные предметы стали причиной ранения 28 гражданских лиц. 75% жертв пришлось на Донецкую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотя потери в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия происходят почти исключительно вблизи линии соприкосновения, гражданские лица получили ранения от мин и неразорвавшихся боеприпасов на расстоянии 60 км от линии соприкосновения", - говорится в тексте отчета.

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Про данным СММ ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв с начала 2018 года (34 убитых и 99 раненых) - 87 в 2018 году и 46 в первые десять месяцев 2019 года - и являются причиной большего числа жертв, чем обстрелы и огонь из стрелкового оружия вместе взятые. "Гражданские лица были убиты и ранены этими объектами в самых разных обстоятельствах и условиях", - говорится в документе.

Согласно отчету, из 34 погибших с начала 2018 года пятеро были детьми, все – мальчики. Из 99 раненых детьми были 26: 21 мальчик и 5 девочек. "В большинстве случаев, связанных с детьми, боеприпасы или взрывчатые предметы были обнаружены в местах, возле которых они живут или играют, таких как сады или лесные местности", - сообщают в ОБСЕ.