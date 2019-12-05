"Слуги народа" Бужанский и Лерос подрались в Раде из-за Верещук (обновлено)

Как рассказала журналистам в кулуарах сама Верещук, Бужанский просил Гео извиниться перед ней за грубую форму выражения в ее сторону во время переписки в мессенджере фракции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я сегодня тронута и поражена своими мужчинами во фракции "Слуга народа", которые абсолютно и безапелляционно не будут терпеть, когда над женщиной кто-то пытается таким образом возвыситься... Я вчера его попросила, пожалуйста, найди время и извинись. Потому что матом писать не хорошо, вообще не красиво, не только к коллеге по фракции. Я попросила руководителя фракции утром, он видел эту переписку, эту переписку видели женщины из нашей фракции, мужчины, и мне было не удобно даже, как я могу объяснить, что так нельзя" - сказала Верещук.

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Она говорит, что Бужанский и Лерос не дрались, а общались.

"Драки никакой не было, к нему подошел Максим и попросил извиниться. Он (Лерос. - Ред.) начал отрицать каким-то образом. Я там не была и не видела, и тем более не хотела, чтобы так произошло" - сказала Верещук.

В то же время Верещук не стала рассказывать, по какому вопросу к ней обращался в грубой форме Лерос.

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала.