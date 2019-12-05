"От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минского комплекса мер", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Братиславе на министерском заседании ОБСЕ.

"Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не уйти - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лавров.

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Он заявил, что Россия "поддерживает работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине". "Ожидаем публикации честных докладов этой миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", - сказал российский министр.