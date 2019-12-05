Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.12.19 12:57

"От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО

Российская сторона рассчитывает, что предстоящий саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минских договоренностей, и подчеркивает, что прямой диалог Киева с террористическими организациями ЛДНР имеет ключевое значение для урегулирования.

лавров,сергей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минского комплекса мер", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Братиславе на министерском заседании ОБСЕ.

"Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не уйти - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лавров.

Также читайте: "Пусть Путин приедет", - нардеп от СН Верещук ответила на слова Лаврова о диалоге с террористами

Он заявил, что Россия "поддерживает работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине". "Ожидаем публикации честных докладов этой миссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры на Донбассе", - сказал российский министр.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100