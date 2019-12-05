Рада приняла во втором чтении законопроект о борьбе с рейдерством

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 362 народных избранника.

"При внедрении этого законопроекта Госреестр и Госгеокадастр будут действовать не в полуавтоматическом, а в автоматическом режиме обмена информацией, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и внести эти ведомости в кадастр в максимально сжатые сроки, также вводятся предохранители по поводу подделки документов нотариального типа", - заявил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект.

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