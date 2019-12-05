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05.12.19 13:06

Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, а не федерализации.

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Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

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"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он.

"Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

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"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

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