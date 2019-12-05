По итогам "нормандского саммита" мы готовы внести в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - Ермак

Об этом он заявил на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейской правды".

По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил он.

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Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.

"Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей.

"Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.