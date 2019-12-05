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05.12.19 13:35

Бутусов назвал шесть основных проблем развития украинской армии

Инициатива реформ в армии должна исходить от руководства страны, однако на сегодняшний день президент Владимир Зеленский не хочет обсуждать создание военной стратегии Украины.

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Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?".

"Инициатива реформ должна идти от руководства страны. Армия не может что-то предлагать – это не креативный штаб и не авторский цех. Если руководство страны понимает, что оно хочет делать в рамках развития системы обороны и безопасности страны, тогда оно приобретает самостоятельную субъектность, что позволяет адекватно защищать интересы государства на международной арене и во внутренней политике", - отметил он.

Бутусов выделили шесть основных проблем развития армии, которые взаимосвязаны между собой.

"Первая – проблема политическая, - считает он. - Необходимо понять, что без проведения четкой и ясной политической стратегии определить место армии в нынешней политической ситуации просто невозможно. Идет война с Россией, и вместо комплексного решения о формировании стратегии военной, дипломатической, информационной, экономической мы видим исключительно концентрацию усилий на дипломатии. Сама по себе дипломатия никогда ни одну войну не закончила, нет таких прецедентов в мировой истории. Поэтому политика должна генерировать стратегии во всех сферах. Война - это противостояние многослойное, и везде должен быть свой план действий".

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Журналист отметил, что понимания этого не было и у предыдущего президента, "но хотя бы был какой-то нарратив в этой связи", тогда как у Зеленского нет даже желания обсуждать это.

"Второе – проблема доктринальная. Каким образом строить армию, если мы не формулируем, какой характер войны эта армия должна вести в 21 веке. У нас до сих пор уставы 70-х годов. Доктрина армии полностью построена на советской концепции 70-х годов – в условиях термоядерной войны, массовой мобилизации, КГБ, которое делает эту мобилизацию эффективной и заставляет народ воевать. Структура армии, оснащение техникой и характеристики этой техники полностью построены по лекалу страны и эпохи, которых давно нет.

Третьей проблемой Бутусов считает отсутствие координации в работе институтов:

"Если нет доктрины, то у нас есть создаваемые в разное время и доставшиеся еще с советской эпохи институты, которые каким-то образом как-то между собой живут, никто их не видит и место их не понятно. Какова структура их взаимодействия никто не знает. Я насчитал 9 центров принятия решений, которые в разной мере влияют на разные направления оборонной политики. Эти 9 человек, которые на что-то влияют и их позиция что-то определяет. То есть, вертикали, распределении ответственности нет. А если нет институциональных возможностей, то реализовать какую-то политику в целом нельзя.

При отсутствии институциональной логики вверху такой логики нет и внизу. Наша армия сама по себе построена, как большой колхоз. Достаточно сказать, что у нас на 250 тысяч человек в Вооруженных Силах более полутора тысяч воинских частей. При штатной численности 340 тысяч. Количество структурных единиц превышает все возможности. Это разрозненные осколки былых эпох".

"Четвертое – проблема технологическая, - продолжил Бутусов. - Одна из ведущих стран мира в военных технологиях – Израиль. Он начал развитие своих военных технологий всего лишь в 70-х годах. То есть, они начали развивать те технологии, которых на тот момент не было. Каждые 20 лет происходит новый технологический скачек, и в этот скачек действительно можно произвести обновление. Но, опять-таки, этого нельзя сделать, если у тебя нет политической воли, стратегии и доктрины.

Пятая – проблема операционная. Когда нет институтов и нет политики, то каким образом действовать? У нас все движется в разные стороны. Скажем, военная операция. Мы не понимаем, каким образом в условиях локальной войны армия должна эффективно действовать. У нас на некоторых участках фронта командиры могут опечатывать оружие, где-то разводят войска, где-то запрещают действовать, где-то наоборот проводят действия. Разные подразделения выполняют совершенно разные задачи в зоне ООС. Если посчитать количество снайперских комплексов, переданных в наши силовые структуры и количество людей, которых мы готовим, количество ПТРК, направляемый на фронт бюджет, и посчитать количество ликвидированных противников, то мы понимаем, что наши затраты на войну огромны и непродуктивны. У нас нет понимания, что наши войска делают на линии фронта и каким образом".

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Последней, но важнейшей проблемой, спикер назвал человеческий потенциал.

"Армия – это огромная воспитательная мотивирующая кузница человеческого ресурса в Украине. Социальное значение армии не понимается и не осознается. Армия дает кадры силовым структурам. Дает стержень государству. Сейчас у нас бюрократизация превышает все мыслимые и немыслимые пределы, поэтому люди с настоящим боевым духом уходят из армии. Мы теряем то, что никогда не восстановим. Война стала уникальной академией, давшей уникальный человеческий ресурс, который может дать нам скачек. А мы, к сожалению, его выбрасываем. Потому что если будет политическая воля, то эксперты все напишут. А кто будет воевать?", - отметил он.

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