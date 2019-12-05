У власти есть стратегия действий на случай, если не удастся договориться на встрече нормандской четверки, - Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время встречи в Chatham House в Лондоне в четверг, отвечая на вопрос лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

"Безусловно, у нас есть стратегия. И когда я говорю сегодня о жизни каждого отдельного человека – это принцип. Безусловно, сегодня, выстраивая нашу позицию, в том числе на переговорах в Париже, мы думаем и о сегодняшнем дне, и о завтрашнем дне, и о будущем Украины", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что украинская власть сегодня думает на несколько шагов вперед.

"И о том, что будет происходить, если, даст бог, все будет хорошо, и мы договоримся, как мы будем восстанавливать и отстраивать Донбасс. Но также мы понимаем и думаем, что будет происходить, если мы не договоримся", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса

Помощник Зеленского отметил, что Украина получила тяжелый урок, что без сильной армии и сильной экономики, и без способности самих себя защитить страна не может больше ни на что полагаться.

"Хотя у нас есть идея, и мы будем пытаться воплотить ее в жизнь, чтобы общий процесс мирного урегулирования и прекращения войны завершился подписанием большого международного соглашения при участии Германии, Великобритании, Франции, США, Европейского Союза, Канады, других стран. Чтобы действительно, а не так, как происходило с Будапештским меморандумом, Украина получила на столетия гарантии, что такого больше никогда не произойдет", - указал он.