Зеленского не допрашивали по факту угроз, у него еще нет процессуального статуса, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве.

"На сегодняшний день президент не допрашивался (в рамках расследования уголовного производства по фактам угроз главе государства. - Ред.), процессуального статуса у него ещё нет (имеется в виду статус потерпевшего. - Ред.)", - сказал Труба.

Кроме того, Труба сообщил, что в рамках расследования этого дела ГБР направила для согласования в Генеральную прокуратуру два проекта подозрения. Он дал понять, что речь идет о нардепе Софии Федыне и участнице боевых действий Елене Самбул (Марусе Зверобий).

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Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.