Медведев - Лукашенко: Любая интеграция - это частичная потеря суверенитета. Не нужно бояться этого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Naviny.by, об этом он сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

"Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется", - сказал он.

Медведев напомнил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться.

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"Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, — это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", — подчеркнул премьер-министр России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.