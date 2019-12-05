Посольство США заблокировало следствие про 7 миллиардов Януковича, размещенных в американском хедж-фонде, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма. В разговоре с близким соратником президента США экс- Генпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, которые уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ. Главное из них - посольство США в Украине заблокировало следствие о 7 млрд долларов ОПГ беглого президента Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - рассказала она.

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