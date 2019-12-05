Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий "недобор" - 71 млн грн, - экономист Скаршевский. ИНФОГРАФИКА

Об этом пишет на своей странице в Facebook, анализируя свежие данные Казначейства, экономист Виктор Скаршевский, информирует Цензор.НЕТ.

"В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов. Если же вычесть майский "подарок" от Нацбанка (перечислил в бюджет на 17 млрд грн больше, чем закладывалось в бюджет – по результатам деятельности за 2012-2017), то недовыполнение по доходам составит 71 млрд грн", - написал Скаршевский.

По словам экономиста, огромный провал наблюдается в доходах от таможни. План за 11 месяцев 2019 года недовыполнен на 11% ;35,7 млрд грн). Кроме того, доходы от таможни в январе-ноябре 2019 на 19,6 млрд грн ниже фактических доходов за аналогичный период 2018 года.

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"Это последствия 15%-го укрепления курса гривны из-за притока спекулятивного нерезидентского капитала на рынок ОВГЗ – с начала года плюс $4,1 млрд", - считает Скаршевский.

Ожидается, что доходная часть будет по итогам года недовыполнена на 80 млрд гривен.

"Есть все основания ожидать, что бюджет 2020 года повторит судьбу бюджета-2019, так как в нем предусмотрено увеличение доходов на 150 млрд грн (+16%) по отношению к ожидаемым доходам в 2019. При ожидаемом росте экономики в 2020 году в 3,7% и инфляции 5,5% - это недостижимый показатель", - отметил Скаршевский.

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"Кстати, бюджетные провалы происходят на фоне бравых правительственных отчетах о росте ВВП. Правда, при этом, промышленное производство сокращается уже 5-й месяц подряд, а перерабатывающая промышленность – 6-й", - добавил он.