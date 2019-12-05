Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

"В рамках расследования… уже допрошены 44 человека, которые дали показания о пожаре. Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог", - сказал Бех во время совместного совещания с представителями власти, силовых структур и образования в Одесской облгосадминистрации в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Видео с камер наблюдения позволяет установить, что первое задымление было в кабинете №9 заведующей этого колледжа (Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, — Ред.). По словам заведующей, в 10:04 она увидела задымление, сообщила о нем и после этого началась эвакуация. Но у нас есть много вопросов, так как эксперты утверждают, что на момент прибытия пожарных горело 700 квадратных метров", — сказал Олег Бех, пишет Думская.

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Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил следующее: "В 10:12 поступило сообщение о пожаре. По повышенному рангу вызова было задействовано 60 единиц техники. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут после сообщения. На момент прибытия площадь пожара составляла 700 кв м. Во время спасательных мероприятий спасено 40 человек. Всего на тушении пожара задействовано 64 единицы техники и 350 человек личного состава. Вероятная причина — аварийная работа электрооборудования в кабинете №9".