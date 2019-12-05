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05.12.19 16:33

Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД

В МИД Украины был приглашен посол Казахстана Самат Ордабаев, которому была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать Крым.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится  в сообщении на сайте МИД Украины.

"5 декабря 2019 года в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев… С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle", - отмечается в сообщении. 

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Обе стороны подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой двусторонних отношений и сотрудничества Украины и Казахстана, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью для Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.

В МИД Украины пообещали, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года.

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