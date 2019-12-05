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05.12.19 16:58

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес президента Америки Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По словам Пелоси, Трамп злоупотребил своей властью как президент. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

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