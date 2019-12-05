Украине нельзя отказываться ни от одного судебного иска против РФ в энергетических вопросах, - Яценюк

"Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха. Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 5 декабря, открывая во Львове форум молодых лидеров по безопасности.



Он также отметил, что является жестким противником проекта "Нордстрим-2", подчеркнув, что в отношении этого нужна жесткая позиция европейских партнеров, сообщает пресс-служба НФ.



Лидер НФ подчеркнул, что в случае запуска "Нордстрим-2" и отсутствия в Украине транзитного контракта, украинский бюджет будет терять 3 миллиарда долларов ежегодно. За десять лет это минус 30 млрд долларов: "Какой европейский бюджет компенсирует нам 30 миллиардов долларов?"



"Мы за урегулирование энергетического конфликта. Не мы его провоцировали, а те, кто спровоцировали энергетический конфликт, уже понесли ответственность в Стокгольмском суде. Это Россия. То есть мы за подписание транзитного договора на европейских условиях ", - подчеркнул Арсений Яценюк.



Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр принял решение судиться с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. "Мало кто верил, что мы выиграем. Я верил и знал. Мы выиграли. Россия должна Украине деньги. Это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы и апелляции выиграли. И так же мы выиграем еще и транзитный контракт ".

Относительно недавних предложений российской стороны о скидке на газ Арсений Яценюк отметил: "Россия не предлагает скидку на газ. Россия предлагает купить Украину со скидкой. Мы прожили без российских скидок и российского "Газпрома" четыре года. И еще проживем очень долго и счастливо без них ".







Первый региональный форум молодых лидеров по безопасности проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.



Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война в Донбассе.



Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратилась новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.