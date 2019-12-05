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05.12.19 17:16

ВР поддержала процедуру признания человека лицом без гражданства

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2335, который предусматривает создание процедуры признания человека лицом без гражданства.

ВР поддержала процедуру признания человека лицом без гражданства

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 361 народный депутат.

"Принятие акта позволит создать процедуру признания лицом без гражданства, что в дальнейшем позволит таким лицам законно проживать на территории Украины, получить документ, удостоверяющий личность, и возможность реализовать лицам без гражданства свои базовые права", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас в Украине не урегулирована процедура определения статуса лица без гражданства. Наша страна взяла на себя обязательство урегулировать и улучшить статус таких лиц, присоединившись в 2013 году к международной Конвенции о статусе апатридов.

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