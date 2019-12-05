Зеленский наградил ряд волонтеров государственными орденами и медалями. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, текст указа "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера" опубликован на официальном сайте Главы государства.
В тексте отмечается: "За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность постановляю:
Наградить орденом "За заслуги" III степени
Андрийчука Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации "Пласт"
Коваля Сергея Алексеевича - члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины", г.Киев
Притулу Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев
Таубе Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения "Хелп Армии", г.Харьков
Тиру Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.
Тополю Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев
Наградить орденом "За мужество" III степени
АдамьякА Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область
Бохонко Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.
Заячкивского Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.
Ремезюка Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.
Ремезюка Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.
Наградить орденом княгини Ольги III степени
Журбенко Наталью Павловну - волонтера, Луганская область
Михайлову Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы "АРМИЯ SOS", г.Киев
Рыжак Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации "Координационный центр защитников Умани", Черкасская область
Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы
Дейнегу Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
Бурлак Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Краб "
Зиневича Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.
Мацибох Елену Геннадиевну - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона"
Писарчука Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.
Сторожук Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к Сердцу"
Наградить медалью "3а труд и доблесть"
Артеменко Марию Алексеевну - волонтера
Буренина Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев
Кислицыну Лилию Петровну - волонтера общественной организации "Объединение "Смарта""
Макарову Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область
Потапчука Максима Юрьевича - волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации "Пласт", Донецкая область".