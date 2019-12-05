Зеленский наградил ряд волонтеров государственными орденами и медалями. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, текст указа "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера" опубликован на официальном сайте Главы государства.

В тексте отмечается: "За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность постановляю:

Наградить орденом "За заслуги" III степени

Андрийчука Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации "Пласт"

Коваля Сергея Алексеевича - члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины", г.Киев

Притулу Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев

Таубе Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения "Хелп Армии", г.Харьков

Тиру Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Тополю Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев

Наградить орденом "За мужество" III степени

АдамьякА Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область

Бохонко Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Заячкивского Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Ремезюка Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Ремезюка Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Наградить орденом княгини Ольги III степени

Журбенко Наталью Павловну - волонтера, Луганская область

Михайлову Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы "АРМИЯ SOS", г.Киев

Рыжак Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации "Координационный центр защитников Умани", Черкасская область

Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы

Дейнегу Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

Бурлак Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Краб "

Зиневича Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.

Мацибох Елену Геннадиевну - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона"

Писарчука Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г. Киев.

Сторожук Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к Сердцу"

Наградить медалью "3а труд и доблесть"

Артеменко Марию Алексеевну - волонтера

Буренина Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев

Кислицыну Лилию Петровну - волонтера общественной организации "Объединение "Смарта""

Макарову Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область

Потапчука Максима Юрьевича - волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации "Пласт", Донецкая область".