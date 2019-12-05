С начала суток зафиксированы 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

3 обстрела позиций российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела:

возле Широкино - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

Сегодня, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

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В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 5 декабря 2019 года контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" не осуществлялись. С целью улучшения условий пересечения линии разграничения проведена модернизация сети.

Работу КПВВ "Гнутово" начнет завтра, 6 декабря, в штатном режиме.

Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялось автобусом (33 ходки) и двумя электромобилями (35 ходок). Перевезено 3 460 пассажиров. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Красного Креста, при необходимости, оказывают помощь гражданскому населению.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются мероприятия по соблюдению режима "Тишина". Обстановка остается стабильной. На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины был изъято 41 взрывоопасный предмет. Кроме того, демонтировано 5 вспомогательных сооружений.

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Итоги за минувшие сутки

4 декабря вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Новолуганского и Широкино. За прошедшие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 2 убийства, 2 мошенничества, 5 краж, 1 незаконное завладение транспортными средствами, 1 незаконное обращение с оружием и боеприпасами, 3 факта незаконного оборота наркотических средств и 1 незаконное перемещение лиц через государственную границу.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 14 963 человека и 1 831 транспортное средство. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 14 823 лица и 1 814 транспортных средства. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 37 лицам.

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Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 года.