Синод ПЦУ создал миссию для обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

На заседании Священного синода ПЦУ 5 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос о положении Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности "в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата""

Синод принял решение: "учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию почетного патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии".

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За Филаретом сохранено право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу Киев, улица Пушкинская, 36. Почетный патриарх также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

"Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", - говорится в решении Синода.

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Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.