Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча

Об этом пишет польское издание "Газета Выборча", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.

"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", – отмечает издание.

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Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.

"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.

Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.

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