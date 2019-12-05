В условиях, когда не хватает 25 млн грн на индексацию пенсий, у Пенсионного фонда забирают еще 900 млн, - Рева о повышении тарифов "Укрпочты"

Об этом Рева сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вопрос об убыточности "Укрпочты" возник еще когда он возглавлял Министерство.

"По просьбе президента Порошенко было выделено из бюджета ему 500 млн на поддержку его предприятия в прошлом году. Хотя он (директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. – Ред.) нас тоже шантажировал. Когда я уходил, на меня тоже давили, что подпишите, вот, вы ж все равно уходите. Подпишите постановление, чтоб утвердили эти тарифы. Я категорически отказался от этого", - рассказал Рева.

Экс-министр соцполитики говорит, что 900 тысяч гривен, в которые обойдется рост тарифов на доставку пенсий, "забрали у пенсионеров" в условиях, когда денег в бюджете не хватает на индексацию пенсий.

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"По закону они обязаны на следующий год пересчитать пенсии пенсионерам - по нашему закону, который мы приняли. Индексация ежегодная. Для этой индексации в бюджете, который они приняли, подали в Верховную Раду, не хватает 25 миллиардов гривен. И вот в условиях, когда у них нету 25 миллиардов на индексацию пенсий пенсионерам, они забирают у Пенсионного фонда еще 900 млн", - утверждает Рева.

По словам бывшего министра, слова министра инфраструктуры Криклия о том, что тариф на доставку пенсий не менялся в течение 15 лет, не соответствуют действительности.

"Тариф на доставку пенсий все время растет. Ведь этот процент, который был (тариф на доставку пенсий "Укрпочтой". – Ред.), он (зависит, – Ред) от размера выплаченных пенсий. И с увеличением размера выплаченных пенсий растут отчисления "Укрпочте". 15 лет эта система действовала", - пояснил он.

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Решение проблемы с тарифами на доставку пенсий Рева видит в повышении пенсий.

"Повышаем пенсии, увеличивается масса денег на выплату, и получает ("Укрпочта". – Ред.). больше дохода", - пояснил он.

Напомним, с 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через "Укрпочту" для почти 5 миллионов пенсионеров. Дополнительно на это выделены 900 млн гривен.