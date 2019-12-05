Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины, - "Думская"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

"В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины. Как сообщили "Думской" в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена", - говорится в заметке.

По информации облкомиссии по чрезвычайным ситуациям, среди 14 человек, которые на утро четверга официально числятся пропавшими после пожара, есть как студенты и сотрудники колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, так и сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".