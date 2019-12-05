"Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН"

Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, фракция не проговорили этот вопрос.

"Мы немного не подготовились и не проговорили этот вопрос на фракции. Сейчас немножко сбились с голосованием. Будем искать решение, или иные кандидатуры,или повторно ставить - еще не определено. Мы будем решать это всей фракцией", - заявил Арахамия .

По его словам, заседание фракции планируется собрать перед следующей пленарной неделей, который продлится с 16 по 20 декабря.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.