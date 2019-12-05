Яценюк: Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" отметил в четверг, 5 декабря, открывая форум по молодых лидеров во Львове, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Основная геополитическая стратегическая цель российского президента - восстановить советскую империю. СССР - версия 2.0. Вот ноль они как раз и получат ", - сказал он.

Для реализации этой цели другого инструмента, чем поглощение Украины и восстановления сфер влияния, не существует, подчеркнул Арсений Яценюк: "Никакой советской империи не было и не будет без Украины. Но Украина там никогда не будет, поэтому не будет и этой империи. Однако, Путин этого не знает ".

"Путин хочет стать исторической личностью, по-новому разделила мир. Он не может это сделать без Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Для этого, по словам Арсения Яценюка, нужно новое союзное государство, в основе которого - Украина, а также и Беларусь: "Не исключаю, что Путин видит себя на следующий срок уже президентом союзного государства. Это совсем другие масштабы мышления - имперские".

"Им нужна слабая Украина. Слабая во всех смыслах: институционально, экономически, энергетически ", - подчеркнул он.

"Для Путина крайне важен раскол западного мира. Он работает над этим каждый день - в Европе, в Северной Америке. Он работает над этим по всему миру, очень комбинационно. Путин создает конфликты, поднимает ставки, торгует воздухом. Но проблема в том, что этот воздух покупают, в том числе и определенные западные партнеры. Он очень опасный игрок", - сказал Арсений Яценюк.

Задача Путина во время нормандской встречи, подчеркнул лидер НФ - "показать себя миротворцем, снова попробовать переложить вину на Украину в нереализации "Минска".

"Есть ли хоть один пример в мире, когда Россия решила конфликт? Абхазия, Осетия, Приднестровье? Сирия или Венесуэла, куда Россия влезла? Это страна, которая создает конфликты, играет на этих конфликтах и ​​повышает ставки", - добавил он.

Кремль, по словам Арсения Яценюка, пытаться внести раскол между Украиной, Германией и Францией и "создать еще несколько ловушек "а-ля Минск".

Лидер НФ добавил, что никогда не был сторонником Минских договоренностей и всегда публично заявлял об этом: "Именно поэтому когда наши партнеры по коалиции хотели включить Минские соглашения как юридически обязывающие для Украины в закон о деоккупации, фракция и партия, которую я возглавлял и возглавляю, отказалась от этого".

"Какая интерпретация Минских договоренностей? Кто как их читает? Могу сказать, как мы их читаем. Мы их читаем в той форме, в которой написано в законе Украины о деоккупации от 18 января (2018)", - добавил лидер "Народного фронта".

В то же время Арсений Яценюк выразил надежду на поддержку позиции Президента Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона: "Меркель - это один из основных лидеров свободного мира. Она, несмотря на все противоречия в Европе, всегда стояла вместе с Украиной. Надеюсь на франко-германский альянс, который помогает Украине. Поэтому наша переговорная позиция: нас трое - я надеюсь на это, Россия - одна ".

"То, что заявит Президент как глава украинского государства, четко, безапелляционно и недвусмысленно - будет поддержано и Германией, и Францией. Нет другой опции", - добавил Арсений Яценюк.

Первый региональный форум по безопасности молодых лидеров проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратился новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.