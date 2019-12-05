Кабмин запустил единую ИТ-систему по управлению персоналом PoClick для работы с госслужащими, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Система PoClick заменит кучу обременительных кадровых процедур - они будут автоматизированы. Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство - простым и удобным", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Национальное агентство по вопросам государственной службы будет тестировать систему и наполнять ее необходимой информацией: "Уже начали с личных карточек сотрудников и базовых HR-процедур".

Читайте: Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук

"От этого выиграют все: и государство, и те, кто на него работают. Мы сэкономим и деньги, и бумагу, а самое главное - время, которое люди тратят на переписывание заявлений и бланков вместо того, чтобы приносить пользу стране", - сказал Гончарук.

Планируется, что до конца 2019 года к проекту присоединится Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации. В 2020 году по системе PoClick будут работать госслужащие всех министерств, а впоследствии - и всех государственных органов в Украине, общее количество которых превышает 5 тысяч.

Также читайте: Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров