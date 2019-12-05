ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ.

"Мы практически на завершающем этапе расследования. Речь идет о подготовке проекта подозрения… о незаконном назначении на должность Семочко", - сказал он.

Труба не уточнил, кому именно будет сообщено о подозрении.

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Ранее в расследовании Bihus.Info отмечалось, что Семочко мог договориться с экс-президентом Украины Петром Порошенко о "незаконном увольнении", чтобы потом восстановиться в должности.

Перед этим журналисты Наши гроши опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.

В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.

После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по Семочко по статье "получение взятки", а Служба безопасности Украины начала проверку о наличии в действиях разведчика признаков государственной измены.

Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.